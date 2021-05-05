ЕС призвал Израиль отказаться от строительства на территории Палестины

ТАСС, 5 мая. Евросоюз вновь призвал израильское правительство остановить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В тексте документа говорится, что ЕС "не признает никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в Иерусалиме, кроме тех, которые были согласованы обеими сторонами". "Израильские власти должны прекратить эту деятельность и предоставить соответствующие разрешения для законного строительства и развития палестинских общин", - подчеркивается в заявлении.

Осуществляемое Израилем строительство на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.