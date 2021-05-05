Вице-президент США хочет лучше разобраться в решении Facebook по Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что ей нужно "лучше понять", как именно видит Facebook ситуацию с блокировкой аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

"Я слышала об их решении. Я хочу немного лучше понять, что именно они об этом думают", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать сделанное в среду заявление надзорного совета Facebook. Ее слова распространил ее пресс-пул.

Надзорный совет Facebook - связанный с компанией, но формально независимый орган из экспертов в медиасфере. В среду утром надзорный совет сделал заявление по блокировке аккаунта Трампа после беспорядков на Капитолийском холме. С одной стороны, он поддержал блокировку аккаунта. С другой - рекомендовал компании вновь рассмотреть это решение в шестимесячный срок, поскольку бессрочная блокировка не соответствует правилам соцсети.

Теперь Facebook должен через полгода принять решение - восстановить аккаунт Трампа, возможно потребовав убрать некоторые записи, или полностью удалить его страницу. В итоге конечная ответственность за решение, которое может стать прецедентом для социальных сетей по взаимодействию с государственными лидерами и политиками в будущем, ложится на саму компанию Facebook, а не на независимую группу экспертов.