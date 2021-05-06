СМИ: Блинкен прибыл с визитом на Украину

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило в среду издание "Страна". Целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву.

Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. В России дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции. По информации американского внешнеполитического ведомства, в поездке госсекретаря также сопровождает исполняющий обязанности его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Основные мероприятия в рамках визита Блинкена запланированы на четверг. Утро 6 мая, как пишут украинские СМИ, госсекретарь начнет с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего проведет встречу с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Затем у него запланирована встреча с Зеленским, по результатам которой, согласно информации офиса украинского лидера, состоится совместная пресс-конференция.

С участием Блинкена в Киеве в четверг в виртуальном режиме пройдет круглый стол с представителями украинской общественности. Кроме того, он встретится с сотрудниками посольства США в Киеве.

В Госдепартаменте США сообщали, что Блинкен в Киеве должен "подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", что в Вашингтоне считают необходимым в связи с якобы "продолжающейся агрессией России". Блинкен также уделит внимание реформам по борьбе с коррупцией, что, как отмечалось, "является ключом к обеспечению украинских демократических институтов, экономическому процветанию и евроатлантическому будущему", а также затронет вопросы поставок американского оружия Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Кулеба 30 апреля информировал, что главной темой визита госсекретаря США станет безопасность. В повестке дня, по его словам, значатся также темы энергетики и экономики.