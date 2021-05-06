Вице-спикер парламента Словакии покинул пост из-за несоблюдения комендантского часа

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Представитель либеральной партии "За людей" Юрай Шелига покинул пост вице-спикера Национального совета (парламента) Словакии. Как сообщило в среду вечером Словацкое радио, он был уличен СМИ в несоблюдении действующего в республике из-за эпидемии с 21:00 (22:00 мск) комендантского часа.

Одновременно пост председателя комитета по социальным вопросам словацкого парламента по той же причине покинула однопартиец вице-спикера Яна Житнянска. Обоих политиков журналисты видели в кафе после начала действия комендантского часа. При этом в республике на фоне жестких социальных ограничений из-за коронавируса внутренние помещения предприятий общественного питания должны оставаться закрытыми. Разрешено лишь обслуживание клиентов на улице - на террасах и через специально оборудованное окно выдачи блюд и напитков навынос.

Шелига и Житнянска сохранили депутатские мандаты. Кого партия "За людей" выдвинет на освобожденные ими посты в руководстве парламента, пока не известно.