На Западном берегу реки Иордан застрелили палестинца

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Палестинец погиб в среду вечером во время столкновений с израильскими военнослужащими неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

По данным радиостанции, 16-летний Саид Юсеф Мухаммед Ауде был убит израильскими военными, стрелявшими по палестинцам. Еще один палестинец, как уточняет Agence France-Presse, госпитализирован с серьезными ранениями.

Между тем, по информации Saut Al-Aqsa, один израильский военный получил серьезные ранения в результате столкновений с палестинцами в районе города Бейта, в 13 км к югу от Наблуса.

Ожесточенные столкновения между палестинцами, представителями крайне правых еврейских молодежных организаций и израильскими силовиками начали происходить в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится в течение 30 дней. Так, в ночь на 23 апреля по меньшей мере 105 палестинцев получили ранения в результате столкновений с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме.