Протестующие попытались прорваться в здание Конгресса Колумбии

БОГОТА, 6 мая. /ТАСС/. Участники протестных акций в Боготе попытались прорваться в здание Капитолия, где проводят свои заседания представители верхней и нижней палат Конгресса Колумбии. Об этом в среду сообщил сенатор Маурисио Торо.

"Несколько минут назад нам пришлось эвакуироваться из помещения Конгресса в целях безопасности, поскольку некоторые протестующие пытались проникнуть внутрь", - написал он в Twitter.

Мэр Боготы Клаудия Лопес в свою очередь сообщила, что протестующие снесли забор, ограждающий Капитолий, после чего были оттеснены специальным отрядом полиции. "Мы должны остановить этот порочный круг. Я приглашаю присутствующих конгрессменов, которые призывают к забастовке, выйти на диалог с молодежью", - написала она в Twitter.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.