В США намерены внимательно следить за планами РФ и КНР по созданию лунной станции

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Власти США намерены внимательно следить за планами РФ и КНР по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл.

"Мы будем внимательно следить за этим", - сказал он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления CNSA Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Взаимодействие двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.