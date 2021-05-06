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Кулеба рассчитывает обсудить с Блинкеном вопрос закупки Киевом вооружений у США

Американский госсекретарь прибыл в Киев, где 6 мая планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/FABRIZIO BENSCH/POOL
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/FABRIZIO BENSCH/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Вопрос закупки Киевом вооружений у США будет поднят в ходе визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном в среду на сайте телекомпании CNN.

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По информации телекомпании, глава украинского МИД намерен обсудить со своим американским коллегой закупку Киевом систем ПВО, а также противоснайперского оборудования. "Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке [этого военного оборудования] у США", - приводит CNN слова Кулебы на английском языке.

"Мы хотим, чтобы это партнерство работало в двустороннем режиме. Оно должно быть взаимовыгодным", - подчеркнул глава МИД Украины.

Блинкен в среду прибыл в Киев, где в четверг планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также проведет переговоры с главой МИД и встретится с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Как сообщили ранее в Госдепартаменте, целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
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