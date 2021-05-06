Кулеба считает, что возможная встреча Путина и Байдена не противоречит интересам Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Планируемый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Украины, а поможет ей выиграть время в обострении в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду в интервью телекомпании CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Я понимаю тех, кто переживает из-за саммита, потому что мало информации о нем, но зато много теорий заговора, врожденного страха перед предательством, - сказал он. - Но я смотрю на это с другой точки зрения - с позиции профессионального дипломата. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока".

Кулеба предположил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече.

Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне "Большой семерки" состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.