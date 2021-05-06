Глава МИД Украины считает, что Россия пытается установить контроль над Азовским морем

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Россия пытается взять под контроль Азовское море, якобы усиливая свое военное присутствие в его акватории. Такое мнение он выразил в среду в интервью телекомпании CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - утверждал он.

По его мнению, проводившиеся на юге России военные учения были отработкой возможных действий против Украины. "По крайней мере, на данный момент они [Россия] признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины", - считает он.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.