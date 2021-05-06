В Госдепе рассказали о запланированных встречах Блинкена в Киеве

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев встретится в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, а также членами Верховной рады.

Согласно распространенному Госдепартаментом в среду вечером графику, встреча с украинскими законодателями запланирована на 09:20. На 09:40 намечена встреча с Кулебой. Через полчаса после этого Блинкен вместе с Кулебой и главой Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса, митрополитом Епифанием примет участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта в Донбассе. После этого глава Госдепа вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский Златоверхий монастырь.

В 10:45 у Блинкена состоится встреча с Зеленским, после которой президент и госсекретарь выступят перед прессой.

В 12:30 руководитель Госдепа встретится с украинским премьером, после чего примет участие в круглом столе, на котором будет обсуждаться реализация программы реформ на Украине и борьба с коррупцией. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, состав участников Госдепартамент не приводит. Последним пунктом в графике Блинкена стоит онлайн-встреча с сотрудниками американского посольства в Киеве.