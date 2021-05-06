Болсонару заявил о своей схожести с Путиным

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что южноамериканской республике очень интересна Россия и они с российским лидером Владимиром Путиным очень похожи.

Общаясь в среду с журналистами в аэропорту Рио-де-Жанейро, Болсонару в очередной раз поблагодарил Путина за освобождение арестованного два года назад в РФ бразильца Робсона Оливейры, которого бразильский лидер встречал в аэропорту.

"Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <...> Это страна [Россия], которая нам очень интересна", - сказал Болсонару, отвечая на вопрос о том, может ли благополучный исход истории с Робсоном еще более сблизить РФ и Бразилию.

Оливейру, водителя бывшего футболиста московского "Спартака" Фернандо, арестовали и поместили в СИЗО в Кашире в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата - гидрохлорида метадона. Как утверждалось, лекарство предназначалось для тестя футболиста. Робсону грозило до 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. "Для нас он невиновен, и в этом никто не сомневается", - подчеркнул бразильский лидер.

В октябре прошлого года Болсонару заявил, что хочет лично обсудить с Путиным возможность освобождения бразильца. По мнению президента южноамериканской республики, Оливейра "действовал из лучших побуждений и даже помыслить не мог, что перевозимое им лекарство", которое в Бразилии можно приобрести в аптеке при наличии рецепта врача, в России считается наркотиком.