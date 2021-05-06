Суд Гонконга добавил 10 месяцев тюрьмы активисту Джошуа Вонгу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 мая. /ТАСС/. Суд Гонконга в четверг приговорил молодежного оппозиционного активиста Джошуа Вонга к 10 месяцам тюрьмы. Как сообщила радиостанция RTHK, он признан виновным в участии в несанкционированной акции протеста 4 июня прошлого года.

Речь идет о манифестации, приуроченной к годовщине трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года. Полиция впервые за 30 лет запретила проведение этого ежегодного мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако тысячи активистов все равно приняли в нем участие, собравшись в парке Виктория с зажженными свечами в руках.

Трое соратников Вонга - бывшие депутаты районных советов от оппозиции, включая двух женщин в возрасте 26 и 27 лет, - получили от четырех до шести месяцев тюрьмы.

Сам он уже отбывает наказание по другому делу, тоже связанному с протестами. В начале декабря прошлого года активист был приговорен к 13 с половиной месяцам заключения за участие в осаде штаб-квартиры полиции 21 июня 2019 года. В апреле этого года суд добавил 24-летнему Вонгу еще четыре месяца тюрьмы по другому эпизоду, касающемуся его роли в протестах.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. нарушителей. В отношении свыше 2,5 тыс. человек были возбуждены судебные дела. В частности, 720 фигурантов обвиняются в участии в массовых беспорядках.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.