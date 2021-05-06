Правящая и оппозиционные партии Японии договорились принять закон о референдуме

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и ведущие партии оппозиции достигли в четверг соглашения об утверждении в ходе нынешней парламентской сессии законопроекта об общенародном референдуме, что считается важным шагом на пути к пересмотру конституции страны. Этот документ уже принят в профильном комитете нижней палаты и 11 мая будет одобрен на ее пленарном заседании, сообщило национальное общественное телевидение.

В Японии до сих пор не было утвержденных правил проведения общенародного референдума, организация которого необходима для утверждения поправок в конституцию. Соответствующий законопроект был внесен в парламент еще в июне 2018 года, однако его обсуждение шло с большим трудом. Прорыва удалось достичь после того, как ЛДП согласилась на предложенные оппозицией корректировки, связанные, в частности, с ограничениями на ведение агитационной кампании за пересмотр конституции.

В то же время оппозиция по-прежнему выступает против начала реального обсуждения в парламенте содержания конкретных поправок в конституцию, на чем настаивает правящая партия. Она, в частности, предлагает узаконить там существование вооруженных сил страны, наличие которых противоречит 9-й статье конституции. Эта статья провозглашает отказ от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, а также от войны как суверенного права нации. Есть предложения и о других возможных изменениях основного закона, который вступил в силу в 1947 году и стал основой для послевоенной демократизации.

Согласно опросам общественного мнения, избиратели в Японии в целом готовы одобрить в какой-либо форме пересмотр конституции, однако с осторожностью относятся к корректировке ее 9-й статьи. Согласно действующему законодательству, внесение изменений в основной закон возможно только после проведения в стране референдума. Его можно организовать лишь после того, как за пересмотр выступят две трети депутатов обеих палат парламента страны.