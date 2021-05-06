МИД КНР: слова глав дипведомств G7 о нарушениях прав человека ущемляют суверенитет Китая

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Китайские власти считают посягательством на свой суверенитет совместное заявление глав дипломатических ведомств стран Группы семи (G7) с обвинениями в адрес КНР в проведении политики, нарушающей права человека в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Это обвинения, не опирающиеся на объективные факты, <...> мы считаем это заявление грубым посягательством на суверенитет Китая", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам Ван Вэньбиня, страны "семерки" "должны заняться решением собственных внутренних проблем". "Фактически G7 подрывает нормы международных отношений, их заявление противоречит глобальной тенденции по обеспечению всеобщего мира и развития. Китай выражает крайнее недовольство по этому поводу", - подытожил он.

В среду главы дипведомств стран Группы семи (G7) на встрече в Лондоне выступили с совместным заявлением, обвинив центральные власти КНР в проведении политики, нарушающей права человека в Тибете, Синьцзяне и Гонконге. Они также потребовали, чтобы Пекин "воздержался от краж интеллектуальной собственности" и предупредили, что будут сообща противодействовать "агрессивным практикам" Китая в торгово-экономической и инвестиционной сферах.