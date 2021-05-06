Блинкен указал Киеву на необходимость концентрации на реформах и их защите

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд отметили необходимость дальнейшего проведения реформ на Украине. Содержание их заявления в ходе общения с депутатами Верховной рады в рамках визита в Киев в четверг сообщил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента Петр Порошенко в Telegram.

"Только что завершилась более чем часовая встреча с государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией с участием Виктории Нуланд. <...> И госсекретарь, и Виктория Нуланд сказали о концентрации усилий на проведении и защите реформ", - написал Порошенко.

По его словам, на встрече прозвучали традиционные для Украины и США тезисы о "российской агрессии". "В ходе встречи был очень позитивный месседж, и все политические силы сейчас продекларировали, что защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии - это самый высокий приоритет", - утверждает Порошенко.

Участники встречи, добавил Порошенко, также обсудили вопросы о необходимости сотрудничества с МВФ, перспективах членства в НАТО, а также борьбе с коронавирусом. По словам бывшего президента, стороны договорились определиться с лицами, которые будут осуществлять координацию по этим вопросам.

Блинкен прибыл в Киев накануне поздно вечером. В четверг у него уже прошла встреча с депутатами Верховной рады, главой МИД Дмитрием Кулебой, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Кроме того, госсекретарь США вместе с Кулебой и главой Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса, митрополитом Епифанием принял участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта в Донбассе. Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.