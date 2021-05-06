Блинкен назвал цель своего визита в Киев

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в среду в Киев, заявил в четверг, что целью его визита на Украину является подтверждение прочности партнерских отношений между двумя странами.

"Я в действительности здесь по очень простой причине: чтобы от имени президента [США Джо] Байдена вновь решительно подтвердить нашу приверженность партнерству между нашими странами, нашу приверженность суверенитету Украины, [ее] территориальной целостности и независимости, нашу приверженность взаимодействию по мере того, как вы продолжаете укреплять вашу демократию, создавать [национальные] институты, осуществлять реформы и бороться с коррупцией, - сказал он перед началом переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. - Мы - партнеры на обоих фронтах, и думаю, что было очень важным как можно скорее приехать и заявить об этом лично и продолжить работу, которую мы уже совместно начали".

Ранее в четверг Кулеба написал в Twitter, что укрепление союзнических отношений между США и Украиной в Центральной Европе и Черном море является вкладом в безопасность евроатлантического пространства. "Важно, что мой коллега и друг госсекретарь Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно на Украину", - отметил украинский министр.