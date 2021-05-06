СМИ: Госдеп дал совет Киеву не спешить в НАТО и раскритиковал смену главы "Нафтогаза"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, прибывшая в Киев с госсекретарем Энтони Блинкеном, посоветовала украинским политикам не развивать тему членства страны в НАТО, а также выразила недовольство сменой главы компании "Нафтогаз". Об этом она заявила в четверг на встрече с главами фракций Верховной рады, пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в парламенте.

На встрече с Блинкеном и Нуланд, по данным издания, глава партии "Европейская солидарность", экс-президент страны Петр Порошенко поднял вопрос о перспективах членства в НАТО для Украины. Как констатировало издание, Нуланд ответила просьбой не делать упор на этом вопросе, а продолжать осуществлять реформы в стране, пояснив, что Украине "вывеска ничего не даст". Кроме того, она назвала проблемой перестановки в руководстве "Нафтогаза" и отметила, что в этом вопросе украинская власть "не права".

Блинкен же, отметило СМИ, после произнесения стандартных слов о поддержке суверенитета Украины сделал акцент на необходимости борьбы с коррупцией и независимости антикоррупционных органов. На встрече, помимо Порошенко, по информации издания, присутствовали спикер Рады Дмитрий Разумков, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и представитель фракции партии "Голос" Андрей Осадчук.

Блинкен прибыл в Киев накануне поздно вечером. В четверг у него уже прошла встреча с депутатами Верховной рады, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Кроме того, госсекретарь США вместе с Кулебой и главой Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса, митрополитом Епифанием примет участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта в Донбассе.

Кабмин Украины неделю назад уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз", назначив вместо него и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Решение по Коболеву пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и представителей государства в совете. В компании назвали решение кабмина об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета.