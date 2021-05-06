Во Франции заявили, что британские "маневры" у острова Джерси не произвели впечатления

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Развертывание Великобританией двух боевых кораблей у острова Джерси не произвели на Францию впечатления. Об этом в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил Agence France Press.

"Британские маневры у острова Джерси не смогут произвести на нас впечатления", - сказал госсекретарь. Он сообщил, что провел переговоры с представителем главы британского правительства по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом. "Мы не хотим напряженности в отношениях между нашими странами и выступаем за быструю и полную реализацию положений договоренностей по Brexit. Нужно просто выполнять договор", - добавил французский политик.

В среду британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна направляет два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля.

Инцидент вызван ограничениями по вылову рыбы у Джерси для французских рыболовецких судов.