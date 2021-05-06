BioNTech и Pfizer предоставят свой препарат для вакцинации атлетов на Олимпиаде в Токио

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК о предоставлении своих препаратов от COVID-19 для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, начало которых запланировано на 23 июля 2021 года", - отмечается в заявлении. Ожидается, что доставка первых доз вакцины участникам начнется в конце мая.

"Передача вакцины в дар является еще одним инструментом в нашем арсенале мер, которые призваны сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников и продемонстрировать солидарность с нашими любезными хозяевами [игр] - Японией", - заявил президент МОК Томас Бах.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.