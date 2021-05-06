Чешский политик подтвердил, что вице-премьер планировал привезти из России "Спутник V"

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Гетман (глава администрации) Пардубицкого края Мартин Нетолицкий подтвердил в четверг информационному агентству ЧТК , что вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек говорил ему о своих планах совершить визит в Россию и привезти оттуда вакцину против коронавируса "Спутник V".

Беседа Нетолицкого и Гамачека состоялась 15 апреля, впервые о ней сообщил интернет-портал SeznamZpravy ("Список"). По его данным, во время встречи вице-премьер рассказал гетману о намерениях доставить большое количество доз российского препарата, отметив, что "уже обо всем договорился".

"То, что там написано [в сообщении SeznamZpravy] - это правда", - заявил Нетолицкий. Он добавил, что в ходе упомянутой беседы вопрос о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не затрагивался. "Я отвергаю спекуляции на тему Врбетице, я этого не слышал, он мне такого не говорил", - сообщил в свою очередь в четверг Нетолицкий сетевому изданию idnes.cz.

Во вторник портал SeznamZpravy выступил с утверждением, будто Гамачек планировал 19 апреля посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов в обмен на получение республикой партии "Спутника V", а также согласия со стороны Москвы на проведение встречи президентов РФ и США в Праге.

В среду вице-премьер сообщил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тыс.) компенсации за эту информацию интернет-портала, которая, как он считает, порочит его честь и достоинство. Гамачек подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются "абсолютно лживыми".