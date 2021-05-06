Хиллари Клинтон считает, что соцсети должны ответить за распространение дезинформации

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Глобальные технологические компании и соцсети должны ответить за бесконтрольное распространение дезинформации. Такое мнение высказала бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью, опубликованном в четверг британской газетой The Guardian.

"Технологические платформы имеют намного больше влияния, чем любые из так называемых традиционных СМИ, и я думаю, что час расплаты за распространение дезинформации и занимаемое ими сейчас монопольное положение при отсутствии подотчетности должен настать не только в Америке, но и в глобальном масштабе", - сказала Клинтон, выделив соцсеть Facebook, которая, по ее словам, сыграла особенно активную роль в тиражировании теорий заговора, распространении фейков, экстремистской идеологии и призывов к насилию.

"Правительства должны будут прямо сейчас принять решение о том, что данные платформы должны следовать определенным стандартам, а это непросто", - добавила она.

Клинтон признала, что администрация президента Джо Байдена столкнется с сильным противодействием, если решит ужесточить политику в отношении технологических гигантов и соцсетей, однако, по ее словам, такому болезненному решению просто "нет альтернативы", так как "дезинформация и сеющая рознь риторика, которые там множатся, представляют собой совершенно реальную угрозу для демократических обществ".

Клинтон подвергла критике и традиционные СМИ, активно поддерживавшие экс-президента США Дональда Трампа или "слишком поздно понявшие, что речь идет не просто о разнице во взглядах" между бывшим главой Белого дома и его политическими противниками, а о выходе за границы допустимого для президента США и "опасности, которую представляли Трамп, его союзники и сторонники".

Экс-госсекретарь США также заявила о необходимости сохранения прочных союзнических отношений между демократическими странами, конкурирующими с государствами, которые используют автократические модели управления. В этой связи она выразила надежду на то, что выход Великобритании из состава ЕС не ослабит способность Запада "противостоять как внутренним, так и внешним угрозам".

Крупнейшие социальные сети подвергаются резкой критике не только со стороны демократов, к которым принадлежит Клинтон, но и республиканцев. Одной из главных причин стала блокировка аккаунтов Трампа после штурма Капитолия 6 января. Twitter заявил, что Трамп заблокирован навсегда, Facebook также пока не восстановил его аккаунт. Республиканцы утверждают, что ведущие технологические компании в США поддерживают либеральную повестку, чего не скрывают и основатели ряда популярных соцсетей.