НАТО считает, что у границ с Украиной остаются "десятки тысяч" российских военных

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что после отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных - больше, чем было до последнего обострения ситуации. Такую версию он высказал в четверг по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза.

"Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине (под этим НАТО подразумевает войска РФ в Крыму, который альянс считает частью украинской территории - прим. ТАСС), - заявил генсек. - В целом остается значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации".