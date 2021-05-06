{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

НАТО считает, что у границ с Украиной остаются "десятки тысяч" российских военных

Это больше, чем было до последнего обострения ситуации, заметил генсек альянса Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что после отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных - больше, чем было до последнего обострения ситуации. Такую версию он высказал в четверг по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза.

"Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине (под этим НАТО подразумевает войска РФ в Крыму, который альянс считает частью украинской территории - прим. ТАСС), - заявил генсек. - В целом остается значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации".

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
Во Франции заявили, что британские "маневры" у острова Джерси не произвели впечатления
Госсекретарь при МИД Клеман Бон отметил при этом, что Париж не хочет напряженности в отношениях
Читать полностью