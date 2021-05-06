МИД Турции осудил решение Сейма Латвии о признании "геноцида армян"

АНКАРА, 6 мая. /ТАСС/. МИД Турции осудил и назвал незаконной принятую в четверг Сеймом Латвии декларацию с осуждением геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Об этом говорится в заявлении ведомства на его сайте.

"Принятое сегодня латвийским парламентом решение о признании событий 1915 года в качестве "геноцида" является необоснованной попыткой переписать историю по политическим мотивам. Мы отвергаем и решительно осуждаем это незаконное решение", - заявил МИД.

Ведомство подчеркнуло, что "с точки зрения международного права отсутствуют основания называть события 1915 года геноцидом", и решение латвийских законодателей является свидетельством приложения к этой теме двойных стандартов.

"Вместо того, чтобы идти на поводу у повестки определенных кругов, пытающихся посеять вражду, мы предлагаем латвийскому парламенту исправить эту ошибку и поддержать усилия, направленные на мирное сосуществование в регионе, особенно между турецким и армянским народами", - заявил МИД.

Принятый парламентом Латвии документ был подан на рассмотрение депутатов комиссией по иностранным делам, после того как группа латвийских парламентариев выступила с инициативой принять такую декларацию. Эту инициативу они озвучили в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян, который отмечается в Армении 24 апреля.

Декларация принята большинством голосов членов Сейма.