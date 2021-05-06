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Офис Зеленского заявил, что встреча лидеров США и Украины прорабатывается

Украинский лидер отметил, что встреча с главой Белого дома очень важна для Киева

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. США и Украина прорабатывают формат возможной встречи глав государств Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщил офис украинского лидера по итогам его переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, состоявшихся в четверг в Киеве.

"В год 30-летия нашей независимости, в рамках которого состоится важная "Крымская платформа" (новая переговорная площадка, инициируемая Киевом - прим. ТАСС), я пригласил президента и вице-президента США с визитом на Украину", - заявил Зеленский, слова которого приводит его офис. Украинский лидер добавил, что формат встречи с главой Белого дома все еще находится на стадии изучения.

"Верю, что эта встреча будет. Она важна для обеих наших стран", - отметил Зеленский.

Ранее на совместной с Блинкеном пресс-конференции Зеленский сообщил, что передал госсекретарю приглашение для Байдена посетить Киев. По словам Зеленского, визит может быть осуществлен в рамках Дня независимости Украины и переговорной площадки "Крымская платформа" в августе. Блинкен в свою очередь заявил, что Байден пока не может посетить Киев из-за пандемии, но сделает это, "когда сможет".

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Зеленский, Владимир АлександровичБлинкен, Энтони
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