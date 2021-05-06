Блинкен и Кулеба обсудили возможность привлечения США к урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Киеве обсудили возможность привлечения США к дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в координации с Германией и Францией как членами нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Украины на официальном сайте по итогам переговоров дипломатов.

"Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата", - говорится в сообщении.

Блинкен и Кулеба также договорились координировать позиции при подготовке возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. "Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ и договорились координировать позиции при подготовке к ней", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба уже высказывался на тему возможной встречи Путина и Байдена. В среду в интервью телекомпании CNN он заявил, что планируемый саммит президентов России и США не идет вразрез с интересами Украины.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, присоединив к ним США, Великобританию и Канаду. Белый дом отказался уточнить, намерены ли США пытаться войти в нормандский формат. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Зеленского о необходимости изменить нормандский формат говорят об отказе Киева от выполнения минских соглашений.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись еще пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.