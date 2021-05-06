Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Французские рыбаки прекратили начатую утром в четверг блокаду англо-нормандского острова Джерси, которую они проводили в знак протеста против ограничений на вылов рыбы. Об этом сообщило Agence France Presse. В настоящее время суда покидают территориальные воды острова.

В блокаде Джерси, являющегося владением Британской короны, участвовали около 60 рыболовецких шхун - в основном из Нормандии и Бретани. Они не только окружили остров, но и препятствовали выходу судов из порта города Сент-Хелиер. Как сообщил телеканал BFM, в середине дня британский паром смог покинуть остров.

Инцидент вызван ограничениями на вылов рыбы у Джерси для французских рыболовецких судов. Как сообщил AFP один из представителей французских рыбаков Людовик Лазаро, на острове прошли переговоры его товарищей с властями острова, которые не пожелали менять свою позицию относительно принятых ограничений по лицензиям на вылов. "Теперь задача министров двух стран - урегулировать конфликт, мы ничего добиться не смогли", - добавил Лазаро.

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден призвала британские власти "пересмотреть свое решение" о введении дополнительных ограничений на ведение французскими рыболовецкими судами промысла в водах вокруг острова Джерси. Министр напомнила при этом о "добрососедских отношениях, которые Франция поддерживает с Джерси уже более 150 лет". Они указала на необходимость "прагматично подойти к возникшей проблеме". "Франции, Европе и Великобритании надлежит работать ради общих интересов населения их территорий и их рыбаков".

Однако британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна направляет два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. По данным телеканала BFM, британские боевые корабли находятся в настоящее время западнее острова, французские - в проливе между Джерси и французской территорией.