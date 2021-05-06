Пашинян: Россия помогла решить проблемы, вызванные пандемией и войной в Карабахе

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия в трудную для Армении минуту помогла решить проблемы, вызванные пандемией коронавируса и войной в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба армянского правительства, об этом на встрече с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым заявил в четверг и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"В тяжелую минуту РФ протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации в нашем регионе. Присутствие миротворцев РФ является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха. Особо хочу отметить роль президента РФ [Владимира Путина] в достижении мира в регионе", - отметил он.

Армения готова приложить максимум усилий для обеспечения диалога в трехстороннем формате с Россией и Азербайджаном, подчеркнул Пашинян. "Я бы хотел заверить вас в том, что Армения и впредь будет предпринимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января [2021 года]. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - отметил Пашинян.

"Хочу подчеркнуть нашу позицию о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе принципов, предложенных сопредседателями [минской группы ОБСЕ]", - также отметил он.

9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривается обмен пленными по принципу "всех на всех". После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Переговоры в этом формате шли с 1992 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года сопредседатели минской группы не посещали регион. Также в рамках миссии не были организованы встречи руководства Армении и Азербайджана для продолжения урегулирования конфликта. Глава МИД Армении Ара Айвазян неоднократно заявлял, что начало военных действий в Нагорном Карабахе является также упущением минской группы.

В апреле в Армению была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а позднее стороны договорились о приобретении Ереваном 1 млн доз препарата. Как подчеркнул Пашинян, в республике с большим доверием относятся к "Спутнику V". Также в Армении заявили, что ведут переговоры с Россией о налаживании на территории республики производства российского препарата с перспективой выпуска до 100 тыс. доз в месяц.