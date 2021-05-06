Украинский премьер подтвердил Блинкену, что Киев выступает против "Северного потока - 2"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Украина выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг глава украинского правительства Денис Шмыгаль на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Киеве.

"Долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования "Северного потока - 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", - сказал он, поблагодарив собеседника за "понимание последствий завершения проекта для Украины и стран Центральной Европы".

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, Шмыгаль заверил Блинкена в приверженности курсу реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права. "Обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов <...> и независимости судебной системы и прокуратуры является как частью нашей повестки дня в контексте евроатлантической интеграции, так и критерием для продолжения сотрудничества с МВФ (Международным валютным фондом - прим. ТАСС) и Всемирным банком", - отметил, в частности, глава правительства.

В ходе беседы он проинформировал госсекретаря о принятии закона, который разблокировал процесс приватизации крупных государственных предприятий на Украине, и призвал Соединенные Штаты принять участие в приватизационных аукционах.

Шмыгаль заявил также, что Киев настроен на активизацию двустороннего политического и секторального диалога с Вашингтоном. "Уверен, что общность интересов Украины и США по всему спектру отношений является надежным фундаментом для развития взаимодействия и стратегического партнерства в сфере политики безопасности, оборонной, торгово-экономической, энергетической, технологической и других областях", - сказал он.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, учитывая ситуацию с безопасностью, проведение реформ и сотрудничество с МВФ, добавили в пресс-службе правительства.