СМИ: Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги на атомных объектах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Иран не примет новых требований США и их европейских союзников, выдвинутых в ходе дискуссий по возврату к ядерной сделке. Об этом сообщил в четверг иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По их данным, Запад требует от Тегерана уничтожить центрифуги нового поколения, недавно введенные в строй, в обмен на временную приостановку некоторых санкций, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно СВПД, указывает канал, Иран должен отказаться от использования усовершенствованных центрифуг типа IR-4, IR-6 и IR-9 и оставить их на хранении под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но не ликвидировать их.

По данным источников телеканала, если Запад будет настаивать на своих требованиях, Иран может отказаться не только от переговоров в Вене, но и вообще от возврата к СВПД. Эти требования, подчеркивает Press TV, ставят целью навязать Ирану новые обязательства в атомной сфере, хотя США даже не пошли на снятие всех санкций по СВПД, а именно этого Тегеран добивается в качестве подтверждения готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке.

Консультации в Вене и разработки Ирана

В Вене с начала апреля идет переговорный процесс в рамках Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) для обсуждения перспективы возможного возвращения США к СВПД. Представители стран - участниц соглашения консультируются с американской стороной, но прямых переговоров между США и Ираном в Вене не ведется.

В апреле на иранском ядерном объекте в Натанзе был введен в строй новый цех по производству усовершенствованных центрифуг. Как сообщило агентство Фарс, одновременно там началась закачка газа в центрифуги нового поколения. При этом не уточняется, о каких моделях центрифуг идет речь. Кроме того, агентство подтвердило ранее озвученную информацию, что иранские власти приступили к испытаниям центрифуг IR-9.

Иранский портал Jam-e Jam сообщил, что новый цех в Натанзе предназначен для серийного производства центрифуг IR-5 и IR-6.

По сообщениям иранских властей, на сегодняшний момент Тегеран разработал 15 видов центрифуг. В основном обогащение осуществляется при помощи моделей IR-1, IR-2m и IR-4. Согласно условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1, однако после выхода США из соглашения Тегеран начал задействовать усовершенствованное оборудование.