Премьер Чехии призвал "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой. Трансляцию его ответов на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики вели в четверг чешские телеканалы.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.

Он напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется. "Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]?" - обратился Бабиш к депутатам. "Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - добавил он.

Премьер заверил депутатов, что реакция чешских властей на инцидент во Врбетице, в причастности к которому в Праге подозревают российские спецслужбы, была правильной. "Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников [по Евросоюзу и НАТО]", - сказал премьер.

Бабиш вновь подчеркнул, что в Праге считают "ложью и дезинформацией" информацию СМИ, что на складе боеприпасов во Врбетице хранились запрещенные международными соглашениями противопехотные мины. Он заверил, что республика неукоснительно соблюдает свои международные обязательства.

Аренда складов "сомнительной фирмой"

Большой проблемой, по словам премьера, стало то, что складские помещения во Врбетице чешская армия сдавала коммерческой компании Imex Group. "Я не понимал, почему мы сдали склады этой сомнительной фирме. Необходимо, чтобы государство лучше контролировало, какой военный материал складируется на нашей территории", - отметил премьер.

Бабиш не ответил на вопрос депутатов, будет ли Чехией выдан международный ордер на арест "агентов российских спецслужб", которых в Праге подозревают в организации взрывов во Врбетице. "Не могу ответить на этот вопрос. Это дело полиции и генеральной прокуратуры, которые расследует это [инцидент во Врбетице]", - сказал премьер. Он также напомнил, что правительство исключило российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.