ПРЕТОРИЯ, 6 мая. /ТАСС/. Сомали и Кения восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны в минувшем декабре. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра информации Сомали Абдирахмана Юсуфа.

"Сейчас дипломатические отношения восстановлены", - объявил он на пресс-конференции. Абдирахман Юсуф отметил, что в процессе восстановления отношений помощь оказал Катар.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал, что дипотношения были восстановлены по итогам переговоров лидеров Сомали и Кении.

Правительство Федеративной Республики Сомали объявило 15 декабря о разрыве дипломатических отношений с Кенией. В качестве причины было названо "открытое вмешательство кенийского правительства во внутренние и политические дела Сомали". Кенийская газета "Стар" указывала, что данный шаг сомалийских властей последовал спустя несколько часов после прибытия в Кению с трехдневным государственным визитом президента Сомалиленда Мусы Бихи Абди. Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядки весной 1991 года объявили о своем государственном суверенитете.

На территории Сомали сейчас развернут кенийский контингент в составе миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Его численность достигает 3,6 тыс. В целом АМИСОМ насчитывает 20,6 тыс. человек.