НУР-СУЛТАН, 6 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Об этом сообщил в четверг его пресс-секретарь Берик Уали.

"В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященному Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован", - написал он в Facebook.

Как сообщил в конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве.

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении мероприятия.