В НАТО заявили, что РФ не подавала запроса на направление наблюдателей на учения альянса

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Россия не запрашивала НАТО о направлении своих наблюдателей на маневры альянса Steadfast Defender 21 с участием до 9 тыс. военных, которые пройдут на южном фланге альянса с 20 мая по 22 июня. Об этом заявил в четверг в Брюсселе замначальника Штаба Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) генерал-лейтенант Брис Худе на брифинге в Брюсселе.

"Мы полностью транспарентны. Брифинг, который мы проводим сегодня, как раз об этом. Все цифры открыты, - заявил он. - Россия не направляла нам запроса на направление наблюдателей для участия в этих маневрах".

Генерал отметил, что, согласно нормам Венского документа ОБСЕ по транспарентности военных учений, страна обязана принимать иностранных наблюдателей, если численность военных, участвующих в сухопутных маневрах, составляет более 13 тыс. человек. "У нас на пике учений в них будут участвовать одновременно около 9 тыс. военных, поэтому мы этой планки не достигаем", - заключил он.

В свою очередь официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что "нет никаких оснований считать эти учения НАТО провокацией". "Это оборонительные учения, не направленные против какой-либо страны. Проводя их, НАТО посылает сигнал, что является оборонительным альянсом, готовым ответить на любую угрозу", - сказала она.