Тихановская призвала США организовать международную конференцию по Белоруссии

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Белорусская оппозиция призывает американскую администрацию организовать международную конференцию по ситуации в республике. Об этом сообщила в четверг бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.

"С момента начала кризиса в Белоруссии прошло 9 месяцев, но крупные мировые державы не провели углубленное обсуждение пути вперед с целью его урегулирования. Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с приглашением широкого спектра заинтересованных сторон", - заявила она, выступая на слушаниях в двухпартийной комиссии по правам человека имени Тома Лэнтоса при Конгрессе США. "В качестве важного шага в этом направлении мы призываем США обсудить кризис в Белоруссии на предстоящем [11-13 июня] саммите Группы семи в Соединенном Королевстве", - отметила представитель оппозиции. Она высказалась за то, чтобы США приняли участие "в международных посреднических усилиях [по Белоруссии] вместе с европейскими партнерами".

Кроме того, Тихановская выразила мнение, что Вашингтону следует активизировать попытки обеспечить международную изоляцию президента республики Александра Лукашенко. "Мы призываем США использовать свою дипломатию для усиления изоляции Лукашенко, чтобы подчеркнуть, что он прошел свою точку политического невозврата", - сказала оппозиционер.

Наконец, убеждена она, США следует не только восстановить односторонние санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, о чем Вашингтон объявил ранее, но и продолжать принимать такие меры. "Этот [санкционный] список должен быть еще расширен", - считает Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщили, что задачей этого органа будет обеспечение передачи власти.

В марте Генпрокуратура Белоруссии на основании материалов, представленных КГБ и МВД, возбудила против Тихановской и участников так называемой оппозиционной инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. В ведомстве заявляют о ее причастности к подготовке двух предотвращенных силовиками терактов, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района. В связи с этим Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск Тихановской. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в список лиц, причастных к террористической деятельности.