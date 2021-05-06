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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Президент Киргизии поручил модернизировать водозабор на границе с Таджикистаном

Речь идет о водозаборе "Головной", из-за которого произошел вооруженный конфликт

БИШКЕК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров распорядился провести модернизацию водозабора "Головной", из-за которого произошел вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном. Об этом он заявил в четверг во время посещения Баткенской области, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Президент по итогам посещения поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в ходе поездки в Баткенскую область президент помимо водозабора также посетил военный полигон "Бужум", где выступил перед военнослужащими, отметив, что "государство исполнит все свои социальные обязательства перед вооруженными силами, а решению имеющихся вопросов силовых структур будет и далее уделяться особое внимание со стороны руководства страны".

Также в ходе поездки в Баткенскую область, как сообщает пресс-служба, "президент заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе (одном из трех районов области - прим. ТАСС)".

Теги
КиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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