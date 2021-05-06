Минобороны Чада сообщило, что вторгшиеся в страну из Ливии повстанцы разбиты

ПРЕТОРИЯ, 6 мая. /ТАСС/. Отряды повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде", которые около трех недель назад со своих баз в Ливии вторглись на территорию Чада, разгромлены, оставшиеся пытаются вернуться в свои лагеря. Об этом заявил в четверг министр обороны Чада Брахим Дауд Яя.

"Боевики побеждены и бегут, власти Чада не намерены вести с ними диалог", - цитирует главу Минобороны агентство Agence France-Presse (AFP).

Вооруженные силы Чада начали 29 апреля операцию против повстанцев в районе города Мао в 300 километрах к северу от столицы страны Нджамены. "Мы разгромили этих террористов, часть их лидеров была ликвидирована в ходе боев, - сообщил Брахим Дауд Яя. - Сейчас мы преследуем остатки боевиков. Полицейские подразделения ведут зачистку в районе операции. Враг находится в смятении, немногим суждено вернуться в Ливию".