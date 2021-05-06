В США заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО

Ее спросили, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс. "Да, мы поддерживаем", - ответила представитель Белого дома.

"Как я уже сказала, администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов [на членство в альянсе], когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства. Они должны выполнять обязательства и обязанности, связанные с членством [в альянсе], и вносить вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе", - добавила она.

Жан-Пьер напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Киеве, чтобы подтвердить "поддержку [США] суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". "Его поездка также подчеркивает важность принятия Украиной ключевых законов для укрепления верховенства права, продвижения антикоррупционных и экономических реформ, которые укрепят украинскую демократию и экономику, а также дальнейшей евроатлантической интеграции", - сказала заместитель пресс-секретаря американского президента.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Блинкеном попросил содействия США в вопросе начала процесса получения Плана действий по членству в альянсе. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. По его версии, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии", что подразумевает включение страны в состав НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В апреле 2021 года Зеленский заявлял, что ждет от западных стран более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в понедельник заявил, что вступление Украины будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите НАТО.