США считают, что могут вернуться к ядерной сделке с Ираном на следующей встрече в Вене

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. США считают возможным возвращение Вашингтона и Тегерана к полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже на следующей встрече в Вене. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном встречам по Ирану в австрийской столице, представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы считаем, что последний раунд переговоров помог максимально прояснить, какие шаги США и Ирана необходимы для возвращения к обязательствам по сделке. Мы ничего нового не изобрели, это прописано в соглашении, - отметил он. - Если Иран примет политическое решение, искренне продемонстрирует желание вернуться, <...> это может быть сделано относительно быстро. Однако мы не знаем, принял ли Иран такое решение, определился ли с готовностью к взаимному возвращению к соблюдению, готов ли к этому сейчас".

"Возможно ли, что мы увидим взаимное возвращение в ближайшие недели или понимание касательно возвращения? Это возможно. Время покажет, поскольку это вопрос политического решения, которое требуется со стороны Ирана", - сказал дипломат. По его словам, США понимают, что необходимо сделать в плане обязательств по отмене санкций в рамках СВПД.

При этом в США считают, что следующий раунд встреч в Вене по ядерной сделке с Ираном продемонстрирует, отказался ли Тегеран от нереалистичных требований.

"Переговоры показали в определенной степени серьезность всех сторон относительно возвращения к сделке - не только США и Ирана, но и европейцев, России и Китая. Однако вопрос в том, понимает ли полностью Иран, что мы не сможем разрешить ситуацию, в которой от США больше требуется в плане снятия санкций, а Иран предпринимает меньше действий касательно возвращения к своим обязательствам, - сказал он. - Мы увидим, <...> готов ли Иран признать эти реалии. Переговоры были серьезными, настроения - конструктивными".

По словам дипломата, "следующий раунд покажет, будет ли продвижение по вопросам" или придется "иметь дело с нереалистичными требованиями Ирана" в плане более масштабной отмены санкций, нежели предполагается условиями сделки.

"Совместный всеобъемлющий план действий очень четко говорит, что Иран должен сделать в плане возвращения к соблюдению", - сказал он.

Особый принцип

Соединенные Штаты придерживаются на переговорах по ядерной программе Ирана в Вене принципа "ничего не согласовано, пока все не согласовано", и согласия между сторонами пока нет, добавили в Госдепартаменте.

"Нет согласия по каким-то [отдельным] вопросам и переговоров по другим. Ничего не согласовано, пока все не согласовано. Считаю, что в данном случае применим и этот принцип. Предстоит еще много работы - в плане санкций, шагов в ядерной сфере, а также последовательности и графиков шагов, которые необходимо сделать сторонам", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

По его словам, "ничего не согласовано". "Ничего на данном этапе не согласовано. Есть более значительное совпадение [мнений] по одним вопросам, меньшее совпадение - по другим", - пояснил американский дипломат. "Как я сказал, - отметил он, - Соединенные Штаты ясно дали понять, какие шаги они готовы сделать, чтобы вернуться к полному соблюдению СВПД, когда дело касается смягчения санкций, дабы Иран мог пользоваться преимуществами, которые предоставляла сделка". "И Иран, разумеется, должен с этим согласиться, а они выдвигали требования, которые, на наш взгляд, превышали то, что должно произойти, чтобы мы [США] вернулись к соблюдению [ядерной сделки]. И, кстати, мы считаем, что они [иранцы] еще не дали согласия на шаги, которые должны сделать, чтобы вернуться к соблюдению своих ядерных обязательств", - добавил представитель Госдепартамента.

Кроме того, он, по сути, дал понять, что США будут возражать против продолжения эксплуатации Ираном новых газовых центрифуг, применяемых в процессе обогащения урана. "Простое прочтение СВПД навело бы на мысли о том, какими могут и не могут быть средства Ирана, если он возвращается к соблюдению [условий] сделки", - сказал по этому поводу ведущий брифинга, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Самые сложные санкции"

По словам дипломата, Вашингтон и Тегеран еще не договорились о путях отмены "самых сложных санкций" США в отношении Ирана на идущих в Вене переговорах.