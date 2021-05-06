Европейские страны призвали Израиль к отказу от строительства на палестинских территориях

"Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить свое решение о начале строительства 540 жилых домов в поселении Хар-Хома на оккупированном Западном берегу и положить конец политике расширения поселений на оккупированных палестинских территориях", - говорится в коммюнике. "Поселения являются незаконными по международному праву и представляют угрозу для перспектив мирного урегулирования палестино-израильского конфликта", - отмечается в совместном заявлении стран.

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия призывают Израиль отказаться от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении официальных представителей МИД стран, распространенном в четверг.

По мнению представителей МИД пяти стран, "если решение о расширении поселений в Хар-Хоме будет реализовано, это подорвет перспективы жизнеспособного палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы Израиля и палестинского государства".

"Мы призываем стороны воздерживаться от любых односторонних инициатив, возобновить диалог, вызывающий доверие, чтобы продвинуться к решению, основанному на сосуществовании двух государств, и положить конец конфликту", - говорится в коммюнике представителей внешнеполитических ведомств.

Осуществляемое Израилем строительство на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.