Глава чешской разведки не подтвердил информацию СМИ о "торге" с Россией по Врбетице

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Начальник военной разведки Чехии Ян Бероун на заседании комиссии нижней палаты парламента республики по контролю за деятельностью этой спецслужбы не подтвердил информацию о якобы имевшихся планах первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека обсудить в Москве возможность "замять" дело о взрывах во Врбетиице в обмен на поставки вакцины "Спутник V". Об этом заявила в четверг заместитель председателя комиссии Яна Чернохова.

"Господин директор Бероун подтвердил, что [на совещании у первого вице-премьера 15 апреля] обсуждалась тема [планировавшегося] визита господина Гамачека в Москву, но ни в коем случае не подтвердил, что [целью] этой поездки мог быть торг [с российской стороной] по инциденту во Вбретице", - приводит ее слова сайт газеты Mlada fronta Dnes.

Ранее чешское интернет-издание Seznam Zpravy сообщило, что намеревавшийся посетить 19 апреля РФ Гамачек якобы собирался в Москве договориться "замять" скандал вокруг инцидента со взрывами складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году за получение Чехией партии вакцины "Спутник V" и согласие российской стороны провести встречу президентов РФ и США в Праге.

Сам Гамачек, категорически отвергающий эту информацию, проинформировал ранее, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По его словам, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений с Россией. Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в чешской деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам Чехии" и "на руку интересам иностранного" государства.

Гамачек намерен привлечь к уголовной ответственности авторов публикации и потребовать от издателя Seznam Zpravy выплаты компенсации за причиненный ему моральный ущерб в размере 10 млн крон (около €400 тыс.). Главный редактор издания Иржи Кубик в свою очередь настаивает на правдивости изложенных фактов. Он выразил готовность доказать это в суде.

Между тем чешский Национальный центр борьбы с организованной преступностью начал расследование по факту публикации в Seznam Zpravy, сообщила ранее в четверг его официальный представитель Катержина Рендлова. "Национальный центр борьбы с организованной преступностью по собственной инициативе приступил к изучению подробностей [по факту публикации о] так называемой несостоявшейся поездке [первого вице-премьера Чехии] в Москву", - сказала она, отказавшись быть более конкретной в объяснении обстоятельств расследования.