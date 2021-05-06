Пентагон заявил, что у США нет планов сбивать китайскую ракету

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что китайская ракета, которая осуществляет неуправляемый сход с орбиты, упадет в безопасном месте, сбивать ее не планируется. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

"По последним оценкам, которые я видел, [ракета упадет] где-то между 8 и 9 [мая]. Эксперты продолжают работу по этому поводу. У нас нет плана сбивать ракету. Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте", - сказал он.

Остин дал понять, что ответственным за космическое пространство военным США необходимо действовать в режиме безопасности и учитывать подобные факторы при планировании и осуществлении операций. На вопрос, есть ли у США возможности сбить данную ракету, глава Пентагона ответил: "Как вы знаете, у нас есть возможности выполнять множество действий. Но у нас нет плана сбивать ракету".

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B) вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным. Как позднее заявил в интервью американскому телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард, ориентировочно 8 мая остатки этой ракеты-носителя войдут в земную атмосферу и ВС США следят за их перемещением. По его мнению, риски падения CZ-5B на объекты, находящиеся на Земле, "нельзя полностью исключить".