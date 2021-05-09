Надзорный совет Facebook объяснил подход руководства соцсети к блокировке аккаунта Трампа

Он пояснил, что заявления Трампа, опубликованные им в соцсетях 6 января во время беспорядков в Вашингтоне, "очевидно, нарушали политику" Facebook. "Господин Трамп должен соблюдать те же правила социальной сети, которые соблюдают все остальные ее пользователи", - подчеркнул Макконнел. Он отметил, что надзорный орган "признал факт нарушения" этих правил и поддержал первичное решение о блокировке аккаунта Трампа.

"Но мы не считаем, что у [руководства] социальной сети были основания блокировать его на бессрочный период <...>", - указал он, подчеркнув, что руководству Facebook следует "привести в порядок" свои требования к пользователям. "Им нужно некоторое время, потому что их правила беспорядочны. Они носят непрозрачный, непонятный и непоследовательный характер", - заявил Макконнел.

В среду надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа после штурма Капитолия его сторонниками 6 января, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере блокировки. "Надеюсь, что за ближайшие несколько месяцев они смогут решить эти вопросы и вернутся [к рассмотрению дела о блокировке Трампа] готовыми открыто применить свои правила", - заключил представитель надзорного совета.

Надзорный совет Facebook связан с компанией, но формально независимый орган, состоящий из экспертов в медиасфере. Согласно его выводам, руководство Facebook должно через полгода принять решение - восстановить аккаунт Трампа, возможно потребовав убрать некоторые записи, или полностью удалить его страницу. В итоге конечная ответственность за решение, которое может стать прецедентом для социальных сетей по взаимодействию с государственными лидерами и политиками в будущем, ложится на саму компанию Facebook, а не на независимую группу экспертов.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка Facebook должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена. Действия крупнейших соцсетей в отношении аккаунтов Трампа подверглись резкой критике со стороны республиканцев. Во Флориде был принят закон, который запрещает соцсетям блокировку аккаунтов политиков под угрозой больших штрафов.