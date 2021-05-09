Лукашенко призвал оппонентов прекратить противостояние

"Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко, произнесенные в воскресенье на церемонии, посвященной Дню государственного герба и государственного флага, который отмечается в Белоруссии во второе воскресенье мая.

"Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей, - сказал президент Белоруссии. - Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит".

Белорусский лидер заявил, что, по его мнению, в настоящее время начался жестокий, порой кровавый передел мира. "И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться - и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку. Потому что мы волею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе", - заявил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.