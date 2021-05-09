Асад поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и отметил усилия Москвы по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

"Сердечно поздравляю Вас и российский народ, ветеранов войны с этой датой, которая вошла в хронику как одна из самых важных и выдающихся побед, достигнутых народами ради их свободы, независимости", - говорится в письме, поступившем в распоряжение ТАСС от посольства Сирии в РФ. Сирийский лидер отметил, что 9 Мая увековечивает память о подвигах и героизме в годы войны.

"Мы желаем Российской Федерации дальнейшего прогресса, процветания и успехов в ее неустанных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире, а также в защите человеческих ценностей и принципов международной законности и международного права", - указал Асад.