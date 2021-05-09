{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2021

Асад поздравил Путина с Днем Победы

Президент Сирии отметил усилия России по обеспечению безопасности и стабильности в мире

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и отметил усилия Москвы по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

На эту тему
Как отмечали День Победы
Как отмечали День Победы

"Сердечно поздравляю Вас и российский народ, ветеранов войны с этой датой, которая вошла в хронику как одна из самых важных и выдающихся побед, достигнутых народами ради их свободы, независимости", - говорится в письме, поступившем в распоряжение ТАСС от посольства Сирии в РФ. Сирийский лидер отметил, что 9 Мая увековечивает память о подвигах и героизме в годы войны.

"Мы желаем Российской Федерации дальнейшего прогресса, процветания и успехов в ее неустанных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире, а также в защите человеческих ценностей и принципов международной законности и международного права", - указал Асад.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезДень Победы - 2021
День Победы - 2021
Дипломаты посольства России в США посадили новые кусты сирени в честь Дня Победы
Как пояснил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сирень является символом Победы, именно с букетами этих цветов встречали советских солдат, возвращавшихся домой в 1945 году
Читать полностью