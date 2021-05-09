Американские десантники в Эстонии попали в больницы после высадки в рамках учений

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Во время высадки в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии 10 десантников ВС США получили легкие повреждения и доставлены в местные больницы. Об этом сообщил в воскресенье пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - сказал он газете Postimees. Он добавил, что трое солдат остались восстанавливаться в больнице после легких травм ног.

Несколько сотен десантников ВС США высадились в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии в рамках учений Swift Response. По данным ВС Эстонии, в общей сложности в высадке приняли участие более 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Учения Swift Response начались в Эстонии 5 мая. В маневрах также принимают участие 1-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, дислоцированный в стране батальон НАТО и другие подразделения. Swift Response - часть учений Defender Europe, которые начались в марте и будут продолжаться до июня включительно. В них принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, маневры проходят более чем на 30 полигонах.