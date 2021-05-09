В честь Дня Победы здание мэрии в Никосии подсветили в цвета флага России

НИКОСИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Здание муниципального совета Никосии было подсвечено вечером в воскресенье в цвета государственного флага Российской Федерации в рамках празднования на острове Дня Победы, кроме того, в кипрской столице, а также в Лимасоле в этот вечер состоялся праздничный салют. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Здание муниципального совета расположено на вершине бастиона д'Авилла и является архитектурной доминантой площади Элефтерия - главной площади кипрской столицы и всей страны. В 20:15 по кипрскому времени (соответствует московскому) его подсветили в цвета флага России.

Через 15 минут рядом со зданием МВД Кипра начался салют. В это же время, в 20:30, такой же салют можно было наблюдать в самом большом приморском городе Кипра - Лимасоле. Основным местом празднований там стала центральная набережная города - Молос.

"Празднование Дня Победы на Кипре стало уже доброй традицией: и соотечественники, и киприоты все вместе отдают дань памяти героям Второй мировой войны. Множество самых разных памятных мероприятий прошло в эти дни на острове. Отрадно, что и муниципалитеты крупных городов Кипра не остались в стороне. Салюты в честь Дня Победы и Красной армии, чествование государственных символов России как страны, внесшей наибольший вклад в эту Победу, - достойный вклад в сохранение исторической правды", - заявила одна из организаторов празднований, руководитель Российского центра науки и культуры в Никосии ("Русского дома на Кипре") Алина Радченко.

В воскресенье на острове последний день жесткого карантина, и в 21:00 на острове наступает комендантский час. Поэтому многие жители столицы, которые вышли на улицу, чтобы воочию увидеть салют, после этого сразу вернулись в свои дома и квартиры.