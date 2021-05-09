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Палестино-израильский конфликт
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Из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля

В армии Израиля сообщили, что одну из них перехватила система ПВО "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье две ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. По данным государственного израильского радио Kan, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что сирены ПВО прозвучали в крупном городе Ашкелон и у границы с Газой. В ночь на 9 мая израильский беспилотный летательный аппарат поразил военный пост ХАМАС в секторе в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства в субботу поздно вечером.

С середины недели палестинские радикалы из сектора Газа возобновили запуск шаров с зажигательной смесью на израильскую территорию. Только за воскресенье, по данным Kan, в граничащих с палестинским анклавом районах возникло около 40 пожаров, в основном в незаселенной местности.

Израильские власти в ответ на продолжающиеся атаки из сектора Газа приняли решение с 9 мая полностью закрыть зону рыболовства у его берегов для палестинских моряков до дальнейшего уведомления, указывает радиостанция.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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