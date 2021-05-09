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Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

Президенты Белоруссии и России также обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин
© Михаил Климентьев/ТАСС

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, договорились встретиться в ближайшее время и обсудить имеющиеся проблемы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

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"Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - отметили в президентской пресс-службе.

По ее информации, "Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации". "В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", - проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Как сообщила пресс-служба, президенты также коснулись "ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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