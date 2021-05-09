Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, договорились встретиться в ближайшее время и обсудить имеющиеся проблемы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - отметили в президентской пресс-службе.

По ее информации, "Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации". "В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", - проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Как сообщила пресс-служба, президенты также коснулись "ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".