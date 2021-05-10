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СМИ: не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии

С конца апреля в стране проходят демонстрации против налоговой реформы

БОГОТА, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 12 представителей коренных народов Колумбии пострадали при нападении неизвестных, которое произошло во время акций протеста на западе южноамериканской республики. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука). Неизвестные обстреляли группу индейцев. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Отмечается, что также были сожжены два автомобиля. Власти начали расследование.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 26. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.

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